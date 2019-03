Solbes dice que entregó un informe premonitorio de la crisis, pero jamás lo enseñará

Los 'recuerdos' de Pedro Solbes se sostienen en que vio los nubarrones antes que nadie. Asegura que en enero de 2009 le entrogó a Zapatero un informe avanzando las medidas que había que tomar para amortiguar la crisis. "Había que tomar marcha atrás en algunas de las medidas que habíamos tomado, entre otras lo de los 400 euros y el 'cheque bebé'", afirma el exministro de Economía.



Según Solbes, esta fue la respuesta de Zapatero: "Pedro, este documento es inaceptable. Lo que propones lleva implícitas dos huelgas generales". El exministro socialista dice que lo interpretó como una negativa y por eso se fue. Pero los que trabajaron con Zapatero aseguran que no es así. "Lo del señor Solbes fue mucho más un cese que una dimisión", explica Angélica Rubio, exdirectora general de coordinación de La Moncloa. Y añaden que el documento nunca llegó: "No existe este documento, porque además el presidente Zapatero ordenó este fin de semana que se rastrearan todos los documentos".

Ni rastro del visionario informe, Solbes dice que existe pero que no lo veremos nunca. "Yo no se lo voy a enseñar porque he tomado esa decisión".

Lo llamativo es que meses antes de presentar el informe Solbes seguía manteniendo que España iba bien. "Parece que la palabra crisis es un poco prematura", decía en febrero de 2008. En un debate con Pizarro, incluso culpó al PP de llamar a la crisis.

Cuatro años después de dejar el Ministerio de Economía presenta estas memorias, aunque son, según dice, su versión de la historia.