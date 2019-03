El PSOE tiende la mano a una reforma constitucional, tras el texto de CIU y ERC

En declaraciones en los pasillos del Parlamento catalán, el portavoz del PP en la cámara, Enric Millo, ha indicado que pese a los cambios, el texto pactado entre CiU y ERC sigue siendo ilegal y se sitúa fuera "del Estatut".

Así, según Millo, su aprobación "no tendrá consecuencias jurídicas", por lo que ha instado a los órganos parlamentarios a no aprobar un texto que aborda una cuestión sobre la que la cámara catalana no tiene competencias.

Para el popular, si el texto continúa en el orden del día del primer pleno ordinario de la legislatura y se aprueba, CiU y ERC habrán "obligado al Parlament a hacer el ridículo al votar un texto fuera de la legalidad y el Estatut".

Millo ha concretado que para el primer pleno ordinario del mandato, que se hará el próximo miércoles 23 de enero, el PP ha registrado dos propuestas de resolución "sobre temas que son prioritarios".

El primero de ellos, un gran pacto catalán a favor del empleo, y el segundo, una propuesta de "modelo de financiación con criterio de ordinalidad", o sea, que los recursos públicos que tienen los catalanes antes y después de la solidaridad interterritorial sigan ocupando la misma posición en una clasificación entre las 17 comunidades.

Sánchez-Camacho pide la colaboración de Duran i Lleida

Anterioremente, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, había dicho que el proceso de independencia en Cataluña sólo podrá ser parado si el líder de UDC y portavoz en el Congreso de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, pide a sus trece diputados que voten en contra del proceso y crea un grupo propio.

Sánchez-Camacho ha dibujado el mapa de la actualidad política en Cataluña y ha señalado que si Duran Lleida trasladara a sus diputados que voten en contra del proceso de independencia, el acuerdo entre ERC y CiU "quedaría sin efecto".