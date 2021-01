El director del CCAES, Fernando Simón se ha mostrado confiado de que España ya haya pasado su pico máximo de contagios en la tercera ola, aunque ha advertido: "La evolución puede estar mejorando en cuanto a la transmisión, pero tenemos la ocupación hospitalaria y de UCI más alta desde que pasamos abril".

Así, ha recalcado que "España no está yendo bien", aunque "es verdad que no vamos excesivamente peor que otros países": "España no está yendo bien. Nuestras UCI van a seguir sufriendo, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque baje".

Aun así, Simón ha asegurado que "la situación no es equiparable a la primera ola", aunque "estamos ya algo por encima de lo que observamos en la segunda": "Estamos en una situación peor a la de la segunda ola".

"Hay hospitales que han tenido que reprogramar. Es una situación critica de alto impacto. Tiene que bajar muy rápido para que los hospitales no sufran", ha aseverado el epidemiólogo, que ha destacado que la ocupación hospitalaria roza "datos muy muy altos".

"Lo cierto es que aunque estemos descendiendo en la transmisión, el sistema asistencial está en una situación de muchísima tensión", ha remarcado Simón, que ha asegurado que a pesar del descenso de contagios, "la sobrecarga en UCI es importante, y no podemos pensar que se va a bajar en las próximas semanas": "La estancia media en UCI es de 21 días", ha recordado.

En este sentido, el portavoz de Sanidad ha aseverado que "estamos en situación complicada": "Estamos en una situación en que las UCI no pueden soportar más de lo que soportan", ha remarcado Simón.

Además, a pesar de que España ha sumado más de 90.000 contagios en el último fin de semana, la cifra más alta de toda la pandemia, el epidemiólogo ha sostenido la teoría de que, probablemente, ya hayamos pasado el pico.

¿Por qué habla Simón del pico si los contagios no dejan de subir?

Algo que ha explicado mediante el efecto en los datos de IA: "Los de hoy recogen información de los 14 días previos. Estamos hablando de que el pico pudo ser el fin de semana previo. A medida de que pasen los días si va manteniéndose este ritmo tendremos más días con menos incidencia y por tanto se verán la incidencia a 14 días", ha aseverado.

Así, ha asegurado que "podemos pensar que esa tendencia que observamos podría estar manteniéndose". No obstante, ha remarcado que los datos tendrán que seguir observándose: "Podríamos esperar que no vayamos a superar quizá ese pico del finde pasado".

En este marco, ha previsto que "bajemos la transmisión" en los próximos días, aunque "interesa dejar de hacer presión para que sea más rápido". "Necesitamos un descenso más rápido", ha concluido.

Además, Simón alerta: "Ahora tenemos una hospitalización muy alta. Y hay que conseguir que baje rápidamente; si no lo conseguimos tendremos una situación crítica". Por eso, llama a la "responsabilidad personal" y el cumplimiento de medidas.

El epidemiólogo también se ha pronunciado sobre la dimisión que hará efectiva mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para centrarse en las elecciones catalanas, y ha sido contundente ante su propia posible dimisión: "Yo he conocido ya siete ministros. No creo que el que cambie un ministro haya que cambiar todos los funcionarios del Ministerio".