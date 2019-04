"Si lo tienen que pagar todos los españoles lo pagan, el Estado es rico", así benefiaba a empresarios Arcadio Mateo

Arcadio no dudaba en beneficiar a empresarios con dinero del Estado, y lo hacía con un compadreo que se reflejaba en viajes que hacía con ellos. En unas fotos hechas por la Guardia Civil, se puede ver a Mateo con su también investigada exdirectora de ingeniería en el aeropuerto. A los dos les acompaña la mujer de Steegmann, también trabajadora de Acuamed, y el propio Steegman para ir a Singapur y a Corea.

En otra ocasión, una empresa con la que solían trabajar, Noksel España, le paga a Arcadio Mateo un viaje a la feria de abril de Sevilla. "La ida tiene que ser en turista plus, no quedaba nada en preferente, espero que no les suponga un trastorno", le mandan por correo electrónico, en el que también se incluyen los datos del hotel y el billete de AVE, además de ponerle un conductor a su disposición.

En el sumario también aparece Federico Ramos. El entonces secretario de Estado envió un email a Mateo pidiendo

que se acelerara el pago de 9,5 millones, aunque la direccion de obra estimaba que solo debían ser 1,7.

Desde su entorno explican que FCC le reclamó a Ramos esa cantidad, que después le comunicaron el error, y modificó la petición, rebajándola a 1,7. La Guardia Civil sitúa además a Ramos en las reuniones con FCC en las que se habló de los 40 millones de sobrecostes inflados en Flix.

Sin embargo, su entorno vuelve a negarlo, y aseguran que en las que él estuvo presente no se habló del tema, y que no acudió a las posteriores porque ya no estaba en el cargo.