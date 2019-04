Sepúlveda exculpa a Ana Mato y asegura que en lo económico funcionaban con "independencia total"

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda ha negado que el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, le regalara en 1999 un coche marca Jaguar y ha dicho que se lo pagó el mismo porque así podía declararlo como gasto de empresa y se ahorraba el IVA.

A preguntas de su abogado en el juicio de Gürtel, Sepúlveda ha explicado que el día en que iba a comprar el coche, que le costó 6,5 millones de pesetas, se cruzó con Correa y le dijo que se iba a comprar un coche y que iba a verlo en ese momento al concesionario para dar la señal. "Me dijo que me acompañaba, me acompañó y, una vez allí, estuvimos viendo el coche", ha explicado Sepúlveda.

Sobre su exesposa Ana Mato, ha declarado que tenían "total independencia respecto a gastos" cuando estaban casados y no rendían cuentas al otro de esos gastos. A preguntas solo de su abogado (se ha negado a contestar al resto de partes), Sepúlveda ha explicado el día a día de la economía familiar cuando estaba casado con la exministra de Sanidad.

Sepúlveda se enfrenta a 15 años y 4 meses de prisión por haber recibido presuntamente de la trama Gürtel en seis años más de medio millón de euros en dinero, viajes y eventos familiares, unos pagos de los que su exmujer es considerada "partícipe a título lucrativo", ya que supuestamente se benefició de esos regalos por una cantidad de 31.580 euros.

En el juicio, Sepúlveda ha desvinculado a Mato de sus gastos y sus ingresos, aunque ha reconocido que estaban casados en régimen de gananciales. "Teníamos bienes gananciales pero cada uno tenía su trabajo, recibía su cantidad de dinero por el trabajo, pero teníamos total independencia respecto a gastos", ha dicho Sepúlveda antes de añadir que algunos de esos gastos, como la comida, luz, agua y colegio de los niños, sí eran comunes y los afrontaban a medias.

Sin embargo, cada uno tenía sus cuentas separadas. "No pedíamos cuentas de en qué te has gastado mil pesetas", ha dicho al respecto, como tampoco estaban "pendientes el uno de otro de cada uno de los saldos de las cuentas nuestras".

Ha explicado que hasta 2003 él cobraba unos 5.000 euros como senador y secretario del área electoral del PP y a partir de ese año unos 4.000 como alcalde de Pozuelo de Alarcón. Respecto a Ana Mato, ha dicho que no sabe cuánto cobraba: "Ella era más importante, por decirlo de alguna manera, a lo mejor podía recibir algo más", ha indicado.