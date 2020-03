La pandemia de coronavirus ha trastornado casi todos los ámbitos de nuestras vidas cotidianas y alterado nuestros planes a corto plazo. En estos momentos de incertidumbre, son muchos los asegurados que dudan acerca de qué les sigue cubriendo su póliza en plena pandemia. Aclaramos algunas dudas.

Seguros de automóvil

Las aseguradoras no han dejado de cubrir los accidentes de tráfico. La patronal del sector tuvo que aclarar esta cuestión después de que se difundiera un bulo en redes sociales que apuntaba que, con la declaración del estado de alarma, las compañías dejaban de hacerse responsables de los siniestros salvo que se demostrase que el motivo del desplazamiento estuviese autorizado en el Real Decreto.

Sin embargo, las medidas excepcionales decretadas por el Gobierno no modifican las obligaciones de las aseguradoras, que seguirán cubriendo los siniestros estipulados en las pólizas a terceros y a todo riesgo como antes, aun en el caso de que el viaje en el que se produzcan vulnere las restricciones.

Incluso en ese caso, las compañías no dejarán de cumplir con la asistencia y cobertura contratadas, con independencia de que el asegurado pueda ser sancionado (puedes ver las multas a las que se enfrentan quienes incumplan las restricciones aquí).

Seguros de salud y vida

¿Me cubre el seguro si me contagio de coronavirus? La patronal de las aseguradoras, UNESPA, indicó el pasado 12 de marzo que las empresas del sector mantendrían sus servicios a los asegurados pese a la situación de pandemia.

"La asistencia sanitaria está garantizada para todos los clientes", indicó la asociación empresarial en un comunicado, en el que precisó que las aseguradoras facilitarían el acceso a la atención médica a quienes mostrasen síntomas del COVID-19 en sus centros adscritos.

En cuanto a los seguros de vida, la patronal del seguro asimismo aclaró que se han seguido satisfaciendo las indemnizaciones por los casos de fallecidos por coronavirus que estuvieran asegurados y entregando las sumas correspondientes a los beneficiarios.

Seguros de viaje

Según UNESPA, las aseguradoras de asistencia en viaje sufragan las atenciones médicas que reciben sus asegurados que se hayan contagiado durante un viaje, si bien "dentro de los límites fijados por el contrato". Estas pólizas de asistencia, añaden, contemplan los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de, al menos, un acompañante del paciente.

En este sentido, desde la OCU alertan que algunas pólizas tienen expresamente excluidas las prestaciones en situaciones de epidemia. Debes consultar la tuya para comprobar si está excluida esta circunstancia.

Asimismo, indica la organización de consumidores, es posible que las compañías indiquen en el contrato que no se hacen cargo de la asistencia si el asegurado viaja a una zona desaconsejada por las autoridades. Incluso si no lo indican expresamente, añade la OCU, pueden no cubrirte si aprecian temeridad en tu decisión de viajar.

Seguros de cancelación

Con la actual situación, muchas personas que tenían viajes previstos en un futuro próximo han visto truncados sus planes por cancelaciones. De acuerdo con UNESPA, los seguros de viaje que incluyen la cobertura de libre desistimiento permiten la cancelación de un viaje "por cualquier causa".

Sin embargo, según explican desde la OCU, el problema con los seguros de cancelación es que muchos excluyen de su cobertura precisamente el riesgo de epidemia. No obstante, la organización de consumidores recuerda que, en caso de cancelación por fuerza mayor -una circunstancia que la organización considera se está produciendo debido al coronavirus-, no es necesario tener un seguro de cancelación para obtener un reembolso. Te explicamos cómo reclamarlo en este enlace.