El SAT asalta un supermercado en Sevilla para llevarse material escolar

Alrededor de 200 sindicalistas pertenecientes al Sindicato Andaluz de Trabajadores han entrado en un supermercado de Sevilla para llevarse material escolar. Según indican en su propia página web, lo consideran un "acto simbólico por la igualdad de oportunidades". Explican que han sustraído "material escolar básico" que será repartido entre familias necesitadas.

Añaden que su objetivo es "llamar la atención sobre la situación de los dos millones de andaluces y andaluzas en situación de pobreza y las 400.000 familias que no reciben ningún tipo de ayuda ni prestación y que tienen todos sus miembros en paro".

El portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Diego Cañamero, ha dicho a que "no ha habido ningún tipo de violencia en la expropiación" de los carros de material escolar del supermercado sevillano en el que este colectivo ha protagonizado hoy un acto reivindicativo.



"Hemos hablado con los miembros de la seguridad del centro comercial y les dije que no intervinieran, que era una acción sindical reivindicativa y que no iba a haber problemas, y así ha sido. Ha salido todo perfecto", ha subrayado el dirigente sindical.



Cañamero ha anunciado que deberán clasificar el material, y concretar los criterios para su reparto, que los carros "están ocultos en un lugar secreto por seguridad" y que el próximo 1 de septiembre se reunirán en Osuna (Sevilla) para concretar "más acciones reivindicativas".