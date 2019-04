Santiago Cervera asegura ser víctima de una trampa: "Cuando me detuvieron, se me cayó el mundo a los pies"

El exdiputado Santiago Cervera mantiene que fue víctima de una trampa: "Cuando me detuvieron se me cayó el mundo a los pies". Insiste en que no acudió a este muro a recoger un sobre con dinero, sino información confidencial sobre Caja Navarra: "Era un asunto capital".

Lo hizo después de que alguien le hubiera mandado este email: "En el lugar que le indico se encuentra un sobre oscuro que contiene información absolutamente importante sobre el caso de Caja Navarra".

El denunciante es José Antonio Asiáin, expresidente de la entidad. Asegura que recibió un email anónimo, en el que le pedían 25.000 euros por no contar que facturaba como abogado importantes sumas de dinero a la Caja. Avisó a la Guardia Civil, colocó un cebo, y apareció Cervera a recogerlo.

El asunto terminó con la carrera política del popular, y podría acabar en hasta 14 meses de prisión. La Fiscalía pide su absolución porque no se ha podido concretar la autoría de los correos.