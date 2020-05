"Sorpresa" por el único caso de COVID-19 registrado en la Comunidad de Madrid en las últimas horas. Así lo ha reconocido el propio Fernando Simón en su comparecencia diaria sobre los datos de la evolución de la pandemia.

La región madrileña, según informa el Ministerio de Sanidad, ha sumado un único caso de COVID-19 en el día de hoy y un total de 62.395 contagios (siendo la comunidad más afectada por el virus en todo el territorio). Así se refleja en la siguiente tabla:

Sin embargo, la Comunidad de Madrid registraba ayer 19 nuevos casos de infectados y un total de 62.205 contagios. Si restamos las cifras de hoy y ayer se obtiene un aumento de 190 nuevos contagios por el virus. Por tanto, ¿de dónde obtiene Sanidad el único caso que registra su tabla de este lunes?

El director del Centro de Alertas Sanitarias lo ha explicado a preguntas de los medios: "la Comunidad lleva días con un descenso importante de nuevos casos. Ayer de hecho notificó 19. El dato de hoy sorprende y es muy posible que el fin de semana tenga algo que ver".

Lo vinculaba así al hecho de haber pasado un fin de semana largo, "pues suele haber retrasos en las cifras". No obstante no descartaba, a falta de comprobaciones entre las instituciones, que el dato fuera correcto.

"Es posible también que sea real y lo veremos en los próximos días. La Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo importante por reducir los tiempos entre inicio de síntomas, diagnóstico y notificación al centro de datos y eso ha llevado a corregir la serie de datos", ha añadido el experto de Sanidad.

Algo que Sanidad también remarcaba en la actualización de datos publicada hoy: "La Comunidad de Madrid consolida diariamente la serie de casos confirmados por PCR, asignando a los casos nuevos notificados la fecha en la que se toma la muestra o se emite el resultado. Se realiza una actualización diaria de la serie de casos".

En el día de hoy, España ha registrado la cifra de nuevos contagios más baja desde que se inicio el confinamiento. Unos datos favorables ante los que no debemos relajarnos, pues según insiste Simón "eso no indica que no haya riesgo de rebrote".