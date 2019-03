Sanidad amenaza con multas millonarias a las CCAA que devuelvan la tarjeta sanitaria a los inmigrantes

Multas millonarias por dar una atención médica discriminatoria. Es el castigo que la Unión Europea podría imponer a las comunidades autónomas que devuelvan la asistencia sanitaria universal a los inmigrantes irregulares.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, "Si somos condenados, que a punto estuvimos, España tendrá que pagar una multa millonaria, más la paralización de todos los fondos europeos".Fondos que este año alcanzan los 520 millones de euros.

La advertencia del Gobierno no ha sentado nada bien a las regiones que han decidido recuperar la sanidad universal. La consellera de sanidad de Valencia, Carmen Montón, afirma que no tienen "miedo de las amenazas que hace el Gobierno de España". Por su parte, la consejera de salud de Baleares pide al Gobierno de España que "no ponga trabas para cumplir el deber y el estatuto de autonomía".

Desde el ministerio recuerdan que la Unión Europea estuvo a punto de sancionar a España en 2011 por negar o cobrar la atención médica a los ciudadanos europeos y dársela de forma gratuita a los extranjeros en situación irregular. Moreno preguntó si "el listado de ciudadanos que están en situación irregular en el país" tenía que "ser comunicado a la administración del interior para ser expulsados".

La oposición no ha tardado en salir a criticar las palabras de Rubén Moreno. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha recordado el pasado: "Hace cinco meses, ante de unas elecciones, el ministro anunciaba que se iba a devolver esa prestación sanitaria que nunca se debió quitar".

Sixto, por su parte, ha querido aclarar que "la únicas multas que ha puesto la Unión Europea es por falsear cuentas en Valencia, no por darle cobertura a gente que, muchas veces, está en situación desesperada". Sanidad asegura que está estudiando las nuevas normativas de las comunidades que han decidido acabar con la exclusión sanitaria para evitar un nuevo tirón de orejas de Europa.