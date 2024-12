Sánchez niega que tuviera conocimiento del intercambio de correos entre la Fiscalía y la defensa del novio de Ayuso

"No". Así respondía Pedro Sánchez a la prensa cuando le han preguntado sobre si tenía conocimiento del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía antes de que se publicara la información en los medios de comunicación.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa para hacer balance del año que termina, Sánchez ha escuchado las preguntas de los medios de comunciación sobre todo lo relacionado con la filtración del novio de Ayuso y sobre el fiscal general. Y, como era de esperar, el 'socialista' se ha mantenido firme en su postura: no conocía los mensajes a pesar de que el informe de la UCO apuntara que altos cargos de Moncloa y también del PSOE tuvieron conocimiento del correo.

Y no solo eso, sino que ha vuelto a depositar su confianza en el fiscal general, Álvaro García Ortiz. "Ya le digo yo que antes del informe de la UCO la confianza en el fiscal general del Estado era total, después del informe de la UCO yo creo que es incluso mayor", ha resaltado.

"No deja de ser sorprendete que hay medios de comunicación conservadores y la oposición que cuando los informes de la UCO son de su interés son las tablas de la ley, los diez mandamientos y cuando no les interesa resulta que hay que corroborarlos, que no son claros. La oposición debería ser más coherente con sus críticas", ha afirmado.

También ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular y, en especial, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez ha recalcado que la 'popular' aun no ha asumido "responsabilidades políticas" y que su pareja sigue sin dar "explicaciones ante la justicia".

Y para terminar sus reproches al PP, un dardo para Feijóo. El presidente del Gobierno ha criticado que no tome cartas en el asunto y que debería exigir a Ayuso que tome acción. Aunque ha ironizado sobre el tema alegando que cómo va a pedirle responsabilidades "después de lo que le pasó al señor Casado".

Acto seguido, ha apuntado que si la oposición sigue por este camino en las elecciones de 2027 "habrá mayoría progresista de nuevo en las urnas". "Autocrítica, este Gobierno no está en actitud destructiva. Respetamos a todas las fuerzas, a los ayuntamientos. Son otros los que deben revisar sus estrategias de oposición porque en democracia basar la oposición en bulos está abocada al fracaso", ha aseverado.

Sánchez, sobre la opción de Montero para liderar el PSOE-A

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que serán "los militantes del PSOE-A quienes decidan su futuro", al ser preguntado por la posibilidad de que la vicesecretaria general del partido y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, asuma el liderazgo del partido en Andalucía tras el próximo Congreso Regional, convocado los días 22 y 23 de febrero en Armilla (Granada).

Sánchez se ha pronunciado a preguntas de los periodistas durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año 2024 y tras las informaciones publicadas en los últimos días que aluden a María Jesús Montero como opción de consenso que permitaría evitar las primarias en el PSOE-A.

"Van a ser los militantes del Partido Socialista en Andalucía quienes decidan su futuro", se ha limitado a contestar Sánchez, que también evitó apoyar la continuidad al frente del PSOE-A del actual secretario general, Juan Espadas, durante la clausura del reciente Congreso Federal del partido celebrado en Sevilla.