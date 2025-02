Sánchez insta a los jueces a que "repasen" la ley de violencia de género: "Hay interrogatorios que no mitigan el dolor, lo aumentan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado la praxis de jueces en interrogatorios a víctimas de violencia machista y ha instado a "algunos operadores del Derecho" a revisar su formación. "Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo. Por tanto, no permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntar si merece la denuncia", ha asegurado Sánchez en el acto para conmemorar el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha tenido lugar en el Museo Reina Sofía.

En este sentido, ha dicho que cada mujer asesinada, cada mujer que sufre violencia, es una "derrota" de la democracia. "Y con esa vocación, pusimos todas las herramientas del Estado de Derecho para erradicarla", ha indicado. Así, ha hecho referencia a mecanismos de alerta, de protección, como el sistema VioGén, los juzgados específicos y sistemas de formación especializada a policías y a fiscales.

Sánchez también ha pedido "romper" el silencio de los hombres ante la violencia machista. "¿Cuántos hombres supieron y callaron? ¿Cuántos pudieron alzar la voz y no lo hicieron? En todas partes, silencio debe terminar, porque hoy sigue siendo un silencio atronador", ha recalcado.

La ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue aprobada en 2004 por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Esta supuso la adopción de medidas para combatir y visibilizar el maltrato que las mujeres sufrían, además de otorgar a las víctimas recursos de ayuda y defensa, como órdenes de alejamiento a casas de acogida.

Respecto a la ley, Sánchez ha celebrado que "ha salvado vidas, muchas vidas". "Y gracias a esta ley muchas mujeres hoy pueden abrazar a sus familiares, a sus amigas y a sus amigos, a sus hijos y a sus hijas y pueden verlos crecer porque siguen vivas. Aquella ley, querido José Luis, lo cambió todo", ha expuesto.

Asimismo, ha agradecido al expresidente socialista Zapatero "el compromiso, la valentía y la firmeza necesaria para decir basta, para decir que España no volvería a apartar su mirada nunca más".

En esta misma línea, ha explicado que el machismo "no entiende ni de edad ni de condición social, no entiende de religión, no entiende de oficios", sino que "se reproduce en todos los ámbitos, en el entorno laboral, también en los medios de comunicación, en la cultura, en las propias instituciones y, por supuesto, también en las familias".

"Es imprescindible" renovar el Pacto de Estado

Durante su intervención, Sánchez también ha recordado a Ana Orantes, la mujer que en 1997 denunció en televisión el maltrato que llevaba sufriendo durante décadas por parte de su exmarido, quien finalmente terminó con su vida días después. Así, el presidente del Gobierno ha recalcado que la ley contra la Violencia de Género le debe "mucho".

"Y me ha acordado, nos hemos acordado yo creo que muchos, en muchas ocasiones de aquella entrevista y siempre llegamos y yo particularmente también a la misma conclusión y es que tu madre, bueno, tu madre no nos estaba pidiendo al conjunto de la sociedad auxilio porque sabía cómo podía terminar aquello y aquel país entonces no fue capaz de responder. Pero España despertó y finalmente lo hizo", ha explicado.

Por otro lado, ha denunciado el negacionismo de la "ultraderecha", que ha lamentado que "cuenta con importantes tribunas de poder, desde las que se dedican a infligir más dolor a las víctimas e infundir miedo a golpe de mentiras, como por ejemplo cuando hablan de las denuncias falsas". En este sentido, ha dicho que se trata de voces que llevan a muchos jóvenes a basar su identidad "en la absurda idea del sometimiento de la mujer al hombre".

"Hemos llegado más lejos que nadie en la mitad de tiempo. No ya para estar a la altura del resto, sino para estar en primera línea como un auténtico referente de igualdad. Que el orgullo por todo lo logrado no nos haga olvidar lo que queda por hacer, que es una inmensidad", ha celebrado.

Finalmente, se ha comprometido a "trabajar sin descanso" para que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género salga adelante. "Porque es justo, porque es imprescindible y porque, además, para este Gobierno, y creo también que para el conjunto de las Cortes Generales, al menos una amplísima mayoría, es absolutamente prioritaria", ha concluido.

En lo que llevamos de año han sido asesinadas por violencia de género dos mujeres y 1.295 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. En total, el año pasado fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja 48.