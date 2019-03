Sánchez: "España necesita un Gobierno con urgencia, no uno cualquiera sino uno limpio, decente y dialogante"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido que España necesita un gobierno "con urgencia", pero no "cualquiera", sino uno "limpio, decente, dialogante, creíble y social" y "nunca lo podría presidir Mariano Rajoy".

En un mitin en Cerceda, A Coruña, donde ha arropado al candidato a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha dicho Sánchez que el 'no' de su partido a investir presidente a Mariano Rajoy no obedece a una "cuestión personal" suya de enemistad con el actual titular del Gobierno en funciones, puesto que el tema no es "Pedro no se lleva bien con Rajoy".

"Mi no a Rajoy no es una cuestión personal; yo no tengo nada en contra de la persona de Mariano Rajoy. Ahora, eso sí, nuestro adversario no es Mariano Rajoy como persona, nuestro adversario se llama desigualdad, corrupción y desempleo", por eso nunca los socialistas van a apoyar a un gobierno del PP, ha apostillado.

Ha recordado Sánchez que el PSOE mantuvo un "escrupuloso" respeto institucional con Mariano Rajoy, para que intentase formar gobierno al ser la primera fuerza política en votos y escaños y ha afirmado que no criticaron los tiempos que utilizaron para la negociación.

También ha recalcado que ellos tampoco se reunieron con grupos "independentistas", que, cuando Rajoy se entrevistó con ellos, eran "nacionalistas, claro", según sus palabras. "Dejamos hacer, no criticamos absolutamente nada", pero fue "incapaz", ha puntualizado, y eso es "responsabilidad exclusiva" suya.

Expuesto esto, ha cargado contra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que antes decían ser "capaces de entenderse para cambiar la política en nuestro país y hoy ya no se hablan". Les ha pedido que "levanten sus vetos cruzados", puesto que manteniéndolos lo que hacen es mantener el bloqueo que pesa sobre España.