El Gobierno ha conseguido los apoyos para aprobar la reforma laboral, y lo ha hecho a tan solo unas horas de la votación. Ha sido gracias a los votos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha confirmado que serán favorables y "convencidos de hacerlo por razones de estado". Sus dos diputados son suficientes como para alcanzar la mayoría de 176 votos.

Hasta el momento, el Ejecutivo tenía garantizados 174 votos favorables -encabezados por los 154 escaños que acumulan PSOE y Unidas Podemos-, y le bastaban los de UPN para lograr sacar adelante la reforma. No obstante, todavía hay partidos que han mantenido la duda sobre su posición final.

Sí ha habido confirmación oficial por parte del PDeCAT, que como ha explicado el diputado Ferran Bel, sus cuatro diputados consideran que de no salir adelante "supondría un golpe mortal al diálogo social sin precedentes en el ámbito español e internacional". Por su parte, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe ya habían avanzado que votarían de manera favorable a la reforma.

También va con un 'sí' Ciudadanos. Los nueve votos de la formación naranja se han convertido en esenciales para lograr sacar adelante la reforma, aunque con ellos se han alejado apoyos de la izquierda, cuyas posiciones todavía bailaban entre una posible abstención o el 'no' en el que se habían instalado. Consideran que la presencia de Ciudadanos confirma que esta reforma laboral no es, en primer lugar, una derogación de la anterior, ni tampoco es tan progresista como se anunciaba.

Es el caso de ERC, ya que Gabriel Rufián insiste en el 'no', asegurando que no aceptan "trágalas" y que "se pasó de frenada quien prometió algo que no ha hecho". Y junto a los republicanos catalanes, EH Bildu, PNV, JxCat y BNG, a los que el Gobierno no ha podido convencer para votar a favor de la reforma y conseguir que no fuese derogada.

El Ejecutivo de Sánchez ya contaba además con el 'no' de entrada del Partido Popular y Vox.

Cabe señalar que la reforma entró en vigor a finales del mes pasado, pero el real decreto ley todavía tiene que ser convalidado este jueves. El presidente del Gobierno ha mantenido que se intentaría "hasta el último minuto" lograr convencer a los bloques relevantes de los socios de investidura para que se sumen al acuerdo social. "Es un buen acuerdo para España que trasciende siglas e ideologías", ha defendido, considerando que la reforma puede ser un "espacio de encuentro entre los grupos parlamentarios".