Salvador Illa todavía no está en disposición de abordar su investidura como president de la Generalitat. En una entrevista en la 'Cadena SER', el líder del PSC ha mostrado su disposición de decir al president de la Mesa del Parlament, Josep Rull, que irá a esa investidura, aunque pedirá "más tiempo para armar la mayoría".

Para Illa, la "única mayoría viable" es la que él puede conformar, ya que la de Puigdemont "no tiene viabilidad". "Estoy hablando ya con las formaciones y lo comunicaré en cuanto la tenga", asegura, vaticinando un "verano intenso" de conversaciones antes de intentar la investidura.

Sobre las palabras de Marta Rovira en las que aseguraba que la investidura de Illa está "en manos de Pedro Sánchez", el líder del PSC ha confesado que estaría "todavía más tranquilo" si fuese así. Eso sí, defiende que el próximo president de la Generalitat se debe decidir "entre las fuerzas políticas catalanas".

Uno de los debates que ha abierto en los últimos días tiene que ver con la financiación singular para Cataluña y la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, algo que cree que "todo el mundo entiende" que ha de ser reformado. "Si soy investido, defenderé los intereses de mi comunidad autónoma como haría cualquier presidente", promete Illa.

"Me preocupa más a qué se dedican los recursos, no quién los cobra y quién los gestiona. Desde mi opción política subrayo la vertiente redistributiva. Más que quién cobra y por qué cobra, me interesa a qué se dedica. Hay una tarea redistributiva entre territorios", zanja.