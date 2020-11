El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha manifestado sobre los comentarios que Fernando Simón profirió sobre las enfermeras durante una charla en Youtube con los escaladores Iker y Eneko Pou.

"Espero que él mismo haga una aclaración al respecto", ha señalado el titular de Sanidad, que se ha mostrado convencido de que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias dará una explicación sobre esos comentarios, tachados de sexistas..

"Una persona que ha trabajado cerca de los colectivos sanitarios estoy seguro que va a aclarar las cosas y va a manifestar su apoyo y admiración a todos ellos sin distinción, y en particular a la enfermería", ha zanjado.

La desafortunada afirmación de Simón partió de una pregunta que ya de por sí era sexista. "No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntó Eneko Pou, a lo que el doctor respondió entre risas: "No les preguntaba si era infecciosas o no, eso se veía unos días después".

"Siempre he tenido mucho miedo a las mujeres. Soy muy enamoradizo y eso me daba mucho miedo", añadía Simón.

Tras estas afirmaciónes el Consejo General de Enfermería ha exigido unas disculpas inmediatas por esos comentarios "sexistas, primitivos y vejatorios" y han amenazado con solicitar su "reprobación parlamentaria y su posterior cese por parte del Gobierno".

Además, la vicepresidenta de la organización profesional, Pilar Fernández, ha reprochado que estas palabras "son del todo impropias de un experto científico y dos deportistas de élite".

"Este tipo de comentarios, chistes y chascarrillos son un atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para nuestro sistema sanitario y que, además, está siendo fundamental en la gestión de la emergencia sanitaria mundial que supuestamente gestiona Fernando Simón, el mismo que se burla de ella y la menosprecia", ha señalado.