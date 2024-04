Salvador Illa ha arrojado nuevos matices sobre su fugaz encuentro con Koldo García cuando era ministro de Sanidad, una reunión que tuvo lugar en septiembre de 2020 y que duró "pocos minutos", según ha detallado en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

El exministro y candidato del PSC a las elecciones en Cataluña ha comenzado su intervención explicando que no ha recibido "ninguna notificación" por parte del Senado para llamarle a comparecer, enterándose "por los medios de comunicación", y entregando un informe de 32 páginas que ya entregó en la comisión del Congreso.

La primera persona en preguntar a Illa sobre Koldo García ha sido María Mar Caballero (UPN), a quien ha explicado que el exasesor de José Luis Ábalos se presentó en el Ministerio de Sanidad "sin cita previa". "No es normal que un asesor se presente sin cita previa, hice lo que hacía en estos casos. Le dirigí a mis técnicos a través de mi gabinete y no se compró nada. Pidió verme, le vi, le remití a los técnicos y no se compró nada", asegura.

Illa afirma haber visto "a todas las personas que podía" durante su etapa como ministro, llegándole ofertas "hasta por los medios de comunicación". Eso sí, ha dejado claro en numerosas ocasiones que el procedimiento que siguió su Ministerio "era claro".

Asimismo, ha explicado que Soluciones de Gestión estuvo dentro de la Unión Temporal de Empresas, estando seleccionada junto a más de 70 empresas en caso de que fuese necesario obtener una mayor cantidad de material sanitario para hacer frente a la pandemia. "Empezamos a recibir material y, afortunadamente, no tuvimos que acudir a ellos", ha añadido.

"Era un acto debido habilitarla porque cumplía los requisitos. Era un acto debido habilitarla a la Unión Temporal de Empresas", ha recalcado Illa, que defiende que el sistema "funcionó" y que "se compró cero" a través de este protocolo.