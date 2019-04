Sáenz de Santamaría y Casado compiten por ver quién protege más la unidad de España

La crisis política en Cataluña, tema de las primarias del PP. Competición entre candidatos por ver quién protege más la unidad de España. En ARV, Pablo Casado ha criticado el papel que jugó Soraya Sáenz de Santamaría: "La operación Diálogo no fue acertada, después aplicamos el artículo 155".

Sáenz de Santamaría dice que lo que toca, ahora, en Cataluña es firmeza. "Hay que llevar el Estado y el Gobierno a Cataluña y no sacarlo, el apaciguamiento con esta gente no existe porque en Cataluña practican el 'apartheid'", así lo ha dicho en la COPE.

Sin debate a la vista, los rifirrafes surgen por separado, por ejemplo a cuenta de las declaraciones de Sáenz de Santamaría que dice que quiere ser la primera mujer presidenta, contestada por Casado: "Yo no entiendo la diferencia entre señoras y señores". Por su parte, Santamaría ha afirmado: "Eso de jugar a dividir entre señoras para ver si encuentro mi hueco... eso no me gusta".

Se busca también el apoyo de quienes votaron a Cospedal. "Yo creo que tenemos un proyecto equivalente", ha destacado Casado. Santamaría apunta que "quien haya votado a Cospedal no tiene por qué coincidir con Casado".

Los dos se rodean de dirigentes del PP, Casado de María San Gil y Sáenz de Santamaría con Teófila Martínez. Todo cuando quedan sólo 10 días para el Congreso del PP.