Rubalcaba tilda de "retrógrada" la reforma educativa de Wert

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado que el problema de la educación en España "no es la lengua", al tiempo que ha acusado al Gobierno de proponer una reforma "retrógada" y de "hacer ideología" utilizando la crisis como coartada.

El socialista considera que habrá "segregación educativa"

Rubalcaba ha adelantado que el PSOE no podrá apoyar una reforma que está "en las antípodas" de los sistemas europeos y ha recalcado que los problemas de la educación en España "no se solucionan con más exámenes" sino ayudando a los alumnos más vulnerables para frenar el fracaso escolar.



De hecho, cree que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha planteado con el asunto de la lengua una batalla con sentido "táctico", porque el debate en torno a eso hace que no se esté hablando "de la segregación educativa", de la reválida, del "tratamiento privado que da la ley a los conciertos" y que, según Rubalcaba, "hace que se le pida austeridad a todo el mundo menos a la escuela privada", de la supresión de Educación para la Ciudadanía o de la enseñanza de la religión, un problema que a su modo de ver ya estaba resuelto.