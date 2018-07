Rubalcaba tira la toalla y anuncia un Congreso Extraordinario el 19 y 20 de julio para elegir una nueva directiva

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, asumió hoy la responsabilidad por la derrota electoral en los comicios europeos, convocando un congreso extraordinario para los días 19 y 20 de julio, del que surgirá una nueva dirección política.

Rubalcaba ha dicho que no se presentará a las primarias

Así lo ha anunciado Rubalcaba en una rueda de prensa en Ferraz, en la que ha explicado que continuará al frente del partido y como líder de la oposición hasta que haya un nuevo secretario general. Además, ha expresado su convencimiento de que deben mantenerse las primarias abiertas para elegir al próximo candidato a la Presidencia del Gobierno.



Según ha dicho, su decisión de convocar un congreso parte de su voluntad de "asumir la responsabilidad política de un resultado electoral malo". Tras esta derrota, ha dicho, "esta dirección no debe ser quien organice las primarias abiertas", cuyo calendario estará ya en manos de la nueva Ejecutiva.



Rubalcaba ha explicado que si ha decidido que convocar un Congreso y no adelantar las primarias nacionales que se habían fijado para noviembre es porque considera que es "lo mejor" para el partido, por "la asunción de responsabilidad" ante estos "malos resultados".



El secretario general no ha querido desvelar el contenido del debate en la Ejecutiva Federal, pero sí ha recalcado que la decisión de convocar un cónclave extraordinario ha sido suya. "Ha sido mía, mía y mía", ha remachado.



Además, ha desvelado que había decidido hace meses que no se presentaría a las primarias abiertas y no ha querido pronunciarse sobre cuál será su futuro una vez deje la Secretaría General del PSOE, para la que fue elegido en febrero de 2012.



Rubalcaba no se presentará a las primarias, aunque no responde a los periodistas si seguirá o no en política. "Cuando uno obtiene estos resultados, algo no ha hecho bien y por eso hemos convocado el Congreso", ha manifestado.



Preguntado por qué no ha dimitido este mismo lunes, ha dicho que su "responsabilidad acaba cuando el nuevo secretario general entra".



Rubalcaba asume la resposnabilidad de un "muy mal resultado" y entregará el testigo a su sustituto que salga del Congreso. "Eso es lo que responsablemente creo que tengo que hacer", ha señalado.