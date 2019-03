Rubalcaba sobre el PSC: "Ellos creen que Cataluña tiene derecho a decidir y nosotros creemos que no"

"Coherente es; va a votar lo que ha votado en Cataluña y lo que ha defendido ante los ciudadanos catalanes", ha zanjado Rubalcaba en alusión al PSC al ser preguntado por esta polémica durante un desayuno informativo.

Un acto que ha aprovechado para dejar clara la división que esta tarde se escenificará en la Cámara Baja, cuando se voten las propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la nación, en concreto dos de CiU e ICV, respectivamente, sobre el derecho a decidir.

"Ellos (el PSC) creen que Cataluña tiene derecho a decidir y nosotros (el PSOE) creemos que no", ha subrayado, para recordar a continuación que no es un enfrentamiento nuevo, sino que ya quedó patente en la pasada campaña electoral e incluso él mismo lo reconoció delante del primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, semanas antes de las elecciones del 25N.

14 diputados romperán la disciplina de voto

Rubalcaba no ha especificado si la dirección del grupo socialista sancionará a los 14 diputados que rompan la disciplina de voto ni tampoco ha querido pronunciarse sobre lo que hará la exministra Carme Chacón, y ha insistido en que si alguna vez hubiera una consulta en Cataluña, el PSOE y el PSC harían campaña por el "no" a la independencia. Los que no han sido coherentes, a su juicio, han sido CiU, ERC o ICV, que han presentado en el Congreso una propuesta de resolución para posibilitar una consulta dentro de los cauces legales, cuando en el Parlament catalán plantearon un referéndum independentista.

No obstante, y para evitar que en un futuro se produzcan situaciones como ésta, ha explicado que PSOE y PSC ultimarán cuanto antes la revisión del protocolo de relaciones entre los dos, de manera que queden claras las reglas de juego. Se trata de que el PSOE consulte con el PSC los temas que afecten a Cataluña y que el PSOE consulte con el PSOE los que afectan a España, ha detallado.

Ha abundado al señalar que los dos partidos tienen una relación con dos elementos centrales: que son socialistas y que, por eso, comparten los principios y los valores de la socialdemocracia, y que, en el caso de que hubiera un referéndum, estarían completamente de acuerdo en votar en contra de la independencia. Si algún día se produce "una suerte de consulta", que Rubalcaba cree que no debería producirse, el PSOE y el PSC comparten que España y Cataluña "tienen que seguir juntas".