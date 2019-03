Rubalcaba y Cospedal evidencian que el pacto de Estado es un espejismo

Los populares quieren celebrar algo. "Como se nota que vienes de Corpues", le decía Javier Arenas a la vicepresidenta del partido, María Dolores de Cospedal.

Festividades aparte, Cospedal de lo que presume es de que el Gobierno de Rajoy ha evitado el crack de España. Además, aporta una contestación directa a las últimas críticas, que vienen incluso de dentro del partido. "Complejos ninguno ¿eh?, y muy orgullosos de sostener un Gobierno como el de Mariano Rajoy. Y lo tengo que decir, porque se dicen muchas tonterías".

"Que lo digan de verdad, que luego no voten en contra"

Los socialistas están a otros bailes, al de los pactos. Tienden la mano al Gobierno para un acuerdo por el empleo. El PP no cierra la puerta, pero advierte que no aceptará traiciones. "Vamos a sentarnos, a llegar a una acuerdo, a sumar esfuerzos, a coger las mejores ideas y a hacer un frente común contra el desempleo", pedía Rubalcaba durante la Fiesta de la Rosa.

Pero en Génova no están dispuestos a conceder facilidades: "Que lo digan de verdad, que luego no voten en contra", anticipaba Cospedal.

Y empiezan mal, porque en contra ya están los socialistas de la Ley Wert, dicen separa ricos de pobres, pero en el PP no entienden por qué no quieren luchar contra el fracaso escolar. “Retire la Ley Wert porque creará colegios para ricos y colegios para pobres”, argumentaba el secretario general del PSOE.

"Tres de cada diez jóvenes no terminan la ESO. No nos gusta, yo no sé cómo le gusta tanto al Partido Socialista", se preguntaba irónica la presidenta de Castilla La Mancha.