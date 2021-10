La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pronunciado un rotundo discurso en la Tribuna del Congreso de los Diputados sobre la lacra de las violaciones en España y la presión social a la que aún se ven sometidas muchas víctimas de este tipo de agresiones.

"Existen innumerables razones para decirle a una mujer que no ha sido violada. Si es una mujer migrante, se lo inventa, busca papeles o dinero. Si es guapa, lo buscaba. Si era fea, mintió. Si has sido violada no debes tener fuerzas ni para contarlo, y si lo cuentas y te acuerdas de todo quizás es porque te gustó. Si vuelves a sonreír o a salir de fiesta, será que no estás tan mal", ha aseverado la ministra.

Así, en su discurso, Montero ha lanzado algunas de las preguntas a las que se somete a las víctimas: "¿Qué llevabas puesto? ¿Habías bebido? ¿Habías consumido drogas? Porque si te pintaste, si llevaste una falda corta, un tanga, si bebiste o dejaste tu copa sola, entonces quizás fuiste tú la que se puso en riesgo".

"¿Ibas sola? ¿Los conocías? ¿Hablaste con ellos? ¿Les sonreíste? Porque si volviste sola a casa, si te fuiste sin tus amigas, si entraste en ese portal con ellos cinco igual te estabas divirtiendo, igual fue un jolgorio, igual te lo has buscado", ha continuado la ministra.

En este sentido, Montero ha lamentado que "todas las mujeres sepan que van a encontrarse con preguntas que la colocan como culpables de su propia agresión": "No tenemos derecho a arrepentirnos, a cambiar de idea. Porque te puede violar un completo desconocido, pero también tu amigo o tu hermano, de hecho es más frecuente que lo haga un conocido y en entornos considerados seguros por las mujeres".

Acabar con el miedo

El Ministerio de Igualdad ha lanzado este jueves una campaña con la que quiere acabar con el miedo de las mujeres a denunciar las violencias sexuales de las que son víctimas -más de 2,8 millones las han padecido- y las anima a hacerlo a través del servicio de atención telefónica 016.

La campaña, que lleva como título "#Cerodieciséis la violencia sexual no es una película", contiene un spot de televisión, también para redes sociales y radio, con imágenes que muestran la angustia que sufren las víctimas de esta lacra.

En el vídeo a modo de tráiler de película, se ve a varias mujeres en distintas circunstancias como en la oficina, en un vestuario o en un festival de música y manos acechándolas, mientras se pueden leer en la mensajes de los agresores tales como "Ven. será nuestro secreto", "ya verás qué bien lo vamos a pasar" o "esta no se me escapa".

Con una música angustiosa durante todo el anuncio, este concluye animando a las víctimas a denunciar: "No hay que acabar con el miedo sino con lo que produce el miedo" para que llamen al 016, ya que solo el 8 % de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado.

En un comunicado, Igualdad sostiene que las violencias sexuales es una de las violencias machistas "más habituales" para todas las mujeres y que en España "no ha recibido, hasta ahora, la misma atención y protección integral que la violencia de género en parejas o exparejas".

Según el departamento que dirige Irene Montero, más de 2,8 millones de mujeres han sufrido violencia sexual; más de 700.000 la han padecido en su infancia; y el 99,5 % de las agresiones son cometidas por hombres.

Igualdad subraya, además, que el 49,6 % de las agresiones sexuales fuera de la pareja o expareja se cometieron en más de una ocasión, una cifra que sube hasta el 86,9 % cuando suceden dentro de la pareja o una vez concluida la relación. Precisamente este jueves el Pleno del Congreso debate las enmiendas a la totalidad del PP y Vox al proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del "solo sí es sí".