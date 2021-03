El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha asegurado en el juicio de la caja B del PP que desconoce el "origen" de los papeles de Bárcenas y ha negado que haya recibido dinero del partido: "No los he visto nunca. Solo los he visto en los medios de comunicación y desconozco su fidelidad o veracidad, en lo que a mí se refieren son falsos".

"Yo no he recibido ninguna remuneración del PP desde el año 89, que empecé a recibirla del Grupo Parlamentario Popular", ha asegurado por videoconferencia, tras las preguntas de la acusación popular. "A mí Bárcenas no me ha dado dinero nunca", ha señalado.

En los papeles de la contabilidad B del PP aparecen más de 15 anotaciones de dinero adjudicado a "Rodrigo Rato", "Rodrigo R." o "R. Rat.". Según esa contabilidad, el exvicepresidente habría recibido más de 200.000 euros entre 1997 y 2004 de forma semestral mientras estaba en el Gobierno.

Rato, que ha reconocido que tiene una relación "esporádica" y "cordial" con el extesorero del PP Luis Bárcenas al que conoce desde "los años 80", ha asegurado que éste nunca le ha entregado dinero.