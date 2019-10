Rocío Monasterio habría firmado planos como arquitecta antes de tener el título de Arquitectura, según informa el diario 'El País'. De acuerdo con esta información, presentó el proyecto de fin de carrera en 2009 y se colegió ese mismo año, pero para entonces llevaba nueve años al frente de su propio estudio.

Sin embargo, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha eludido responder a las preguntas de los periodistas sobre esta polémica. "En 20 años de carrera he firmado muchos planos, no sé a qué te refieres", ha señalado.

"Yo tengo una empresa que daba trabajo a mucha gente, algo que le molesta a la izquierda"

"Se dedican a indagar en la vida personal y laboral de una persona antes de entrar en política. Yo tengo una empresa que contrataba y daba trabajo a mucha gente, algo que le molesta a la izquierda. Si todos nos dedicáramos a dar puestos de trabajo, España iría mejor", ha apuntado.

Además, la dirigente del partido de extrema derecha ha sido preguntada por las presuntas irregularidades en la construcción de varios lofts en Madrid en suelo industrial, con licencias para pequeños trabajos. "No he visto esa noticia, no suelo leer diarios progres, pero será un titular manipulado más".