Rocío Monasterio: "Es un insulto que saltes la valla de Melilla lanzando cal a la Guardia Civil y te den una tarjeta sanitaria"

En mitad de las negociaciones por formar gobierno en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio ha cargado contra la migración: "Me parece un abuso que en Madrid puedas venir a operarte y esa factura no se mande a tu país de origen".

Además, Monasterio ha añadido: "Que saltes la valla de Melilla lanzando cal a la Guardia civil y te entreguen una tarjeta de Sanidad universal eso es un insulto".

En esta línea, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid ha asegurado que "de una nómina de 2.000 euros quitan la mitad para pagar la Sanidad y resulta que uno que acaba de entrar ilegalmente tiene todos los servicios".

"Hay gente que se cogía un vuelo de Bucarest para venirse a hacer una operación de cadera o una fecundación in vitro y no vivían ni trabajaban aquí"

Para justificar sus palabras, Monasterio ha apuntado: "Hay gente que se cogía un vuelo de Bucarest para venirse a hacer una operación de cadera o una fecundación in vitro y no vivían ni trabajaban aquí, no son recursos infinitos. Aquí hay gente esperando ocho meses y otros tienen el servicio inmediato".

Por otro lado, en pleno pulso de Partido Popular y Ciudadanos por ocupar Cibeles, desde Vox critican la propuesta de Cs de turnos en la alcaldía de Madrid.

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha calificado la idea de irreal: "Espero que Cs entre en el acuerdo y se deje de hacer propuestas completamente irreales o que no van a ningún sitio como lo de dos años para uno y dos años para otro. Nos parece un poco absurdo y alejado de la realidad".

En esta línea, Monasterio ha añadido que "el problema está en el tercero en discordia, Cs no sabe muy bien lo que quiere y está en esa posición de veleta".

Sobre su encuentro con la formación, Rocío Monasterio ha apuntado que "los señores de Cs dicen mucho a las cámaras, pero luego se sientan con nosotros. He estado sentada con el señor Aguado, otra cosa es que no lo quieran contar, todos se dan cuenta de que esto es un postureo y un teatro que está resultando realmente ridículo".

Monasterio ha criticado directamente a los de Albert Rivera y ha asegurado que su partido quiere negociar: "Nosotros no queremos bajar a ese punto infantil. Estamos con la misma actitud de esperar con la mano tendida para reunirnos hasta el último segundo porque necesitan nuestros votos".

Acerca del turno en la alcaldía de Madrid, Espinosa de los Monteros ha afirmado que a su formación le tocaría también durante un tiempo. "Si se reparte por turnos nos tocaría ocho meses, hemos calculado", ha respondido en una entrevista en 'Cadena SER'. No obstante, después ha indicado que era "una broma".