El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha descartado cualquier pacto a nivel municipal con los partidos nacionalistas catalanes, porque considera que no respetan los principios democráticos y no va a pactar con "los que quieren romper el país". "No puedo jugar al ajedrez con un señor que quiere romper el tablero", ha sostenido en el acto central de campaña del partido en Barcelona.

En el mitin ha estado acompañado por la candidata de la ciudad, Carina Mejías, y la diputada Inés Arrimadas, así como casi medio millar de personas de público, muchos con rosas de color naranja en la mano para simbolizar "el tsunami naranja" que pregona Ciudadanos.

Rivera critica tanto al PP y como al PSC por aliarse "con quienes quieren alzar fronteras", aunque sea a nivel local, y les ha instado a recuperar el espíritu de la transición y a "volver a la política con mayúsculas de los pactos y los consensos". "Después del 24 de mayo va a cambiar España, no sólo por ciudadanos, sino porque nadie tendrá mayoría absoluta", ha resaltado Rivera.