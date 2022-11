El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que "nunca se posicionó" a favor de ninguno de los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León,Francisco Igea y Silvia Clemente.

"A mí, como presidente del partido, nunca me habrán escuchado apostar por un candidato, porque respeto que gane el mejor, es lo que he dicho en Castilla y León y en los demás procesos. Por tanto, acato y asumo ese resultado", ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Rivera no ha aclarado cómo pudieron emitirse los 82 votos que ahora han sido anulados por la Comisión de Garantías y Valores del partido por no ser atribuibles a ningún afiliado. Ha dicho que respeta la labor de ese órgano y que a él como presidente no le corresponde tomar las decisiones: "Igea es un fantástico candidato, como lo podría ser Silvia Clemente", ha aclarado.

"Esto sucede en los partidos que tienen procesos democráticos, yo podría elegir a dedo" a los candidatos electorales "pero no lo quiero hacer"; ahora "los militantes han escogido y es su voz la que vale", ha subrayado.

Esos 82 votos fueron a favor de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León y exmilitante del PP Silvia Clemente, que fue proclamada ganadora de las primarias, acompañada en su presentación por el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

El presidente de la formación naranja ha pedido el apoyo de todos los miembros del partido al recién proclamado candidato. Sobre la posibilidad de que Clemente se integre en la candidatura de Igea, Rivera ha dicho que no lo sabe todavía, pero ha defendido la decisión que tomó la Ejecutiva de autorizar su participación en las primarias como independiente. "En Ciudadanos estamos abiertos al talento", ha agregado.

Rivera también ha caracterizado a Soraya Rodríguez, exsecretaria de Estado del PSOE, como "coherente" por "negarse a pactar con los separatistas", y cuando ha sido preguntado por la posible incorporación de la exdiputada a las filas de ciudadanos ha sido rotundo: "Es ella la que tiene que tomar decisiones"m a lo que ha añadido que quiere "incorporar a los mejores", además de que no es "sectario".

El presidente de Ciudadanos tampoco ha negado aceptar los votos de Vox en caso de que necesitase su apoyo para proclamarse presidente del Gobierno tras las elecciones del 28-A, aunque ha asegurado que "no condicionaría" sus políticas, y ha ejemplificado el caso con el pacto andaluz: "En Andalucía se bajan impuestos, se apuesta por los autónomos... eso queremos hacer, pero encabezando el Gobierno", ha asegurado tras reconocer que se necesitarán pactos para gobernar.

En este contexto, el presidente de Cs ha explicado que "no se puede simplificar la política" al "estoy contigo o contra ti". "Con Podemos o con el PSOE puedo defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y con el PP cosas económicas", ha apuntado, aunque se ha mantenido contrario a pactar con el socialista. Después se sentarse con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, a "negociar los 21 puntos de la vergüenza, hay un antes y un después. Después del 23-F, lo más grave de la democracia española fue la Declaración Unilateral de Independencia", ha insistido.

Además, ha cargado directamente contra Pedro Sánchez: "No es normal que haya un señor al frente del PSOE que haya perdido los escrúpulos", ha declarado, a lo que ha añadido: "Me gustaría que el PSOE cambiara su rumbo, que cambiaran a Sánchez", con la finalidad de apelar a los socialistas que "reivindicaron" el acuerdo con su formación en 2016.

Rivera también ha tratado el feminismo en su entrevista en TVE, en este aspecto, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que se siente "partícipe" del "éxito" de las manifestaciones del 8 de marzo. Además, ha cargado contra la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que encabezó la pancarta "feminismo liberal, ridículo total".

"¿Qué hace la vicepresidenta insultando a las mujeres de Ciudadanos y a millones de votantes? ¿No es una causa de todos?", se ha preguntado Rivera, para después afear al Ejecutivo su intervención: "No entiendo el fracaso de un Gobierno que se dedica a insultar". El líder de la formación también ha criticado que los socialistas se hayan querido "adueñar" de la causa feminista.