Rivera contesta a Podemos que no se puede responder al terrorismo con buenismo ni eslóganes

CONTINÚA EL CRUCE DE MENSAJES

Podemos y Ciudadanos siguen cruzando mensajes sobre el eventual envío de tropas a Siria. Pablo Iglesias cree que no se puede jugar con la vida de los soldados y pide que, en caso de plantearse, sean los españoles quienes decidan en referéndum. "Con la vida de los soldados españoles no se juega, pueden volver en cajas de madera", ha declarado Iglesias. Rivera ha conestado que no se puede responder al terrorismo con buenismo, eslóganes o pancartas. "Que nadie piense que los eslóganes o los hashtags van a acabar con el Estado Islámico. Le derrotaremos los demócratas unidos, en el marco de la ONU y de la OTAN", ha afirmado Rivera.