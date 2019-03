Rita Barberá: "Yo no he firmado ningún contrato, el Ayuntamiento no ha dado nada"

LA ALCALDESA DE VALENCIA TRAS LA ACUSACIÓN DEL JUEZ CASTRO

La alcaldesa de Valencia ha reaccionado al auto del juez Castro que recomienda su imputación como suele hacerlo, negando cualquier implicación en Nóos: "Lo único claro es que el escrito razonado no ha llegado, no está. Yo no he firmado ningún contrato, yo no he firmado nada. El Ayuntamiento no ha firmado nada. Aquí lo que se pagó se hizo, se cumplió, y se hizo un acto bueno, tres actos buenos para la ciudad y de proyección internacional".