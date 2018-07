El rey convoca una nueva ronda de consultas el 27 de enero

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR AHORA?

Después de que Rajoy haya declinado presentarse a la sesión de investidura, los siguientes pasos se van a tomar desde el Congreso de los Diputados. El rey ha convocado una nueva ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos. Volverá a proponer a otro candidato y se llevará a cabo el debate de investidura en el Congreso. En él, el momento decisivo será en la votación. El candidato propuesto deberá obtener mayoría absoluta para resultar elegido. En caso de no obtener la mayoría absoluta, el reglamento del Congreso contempla una nueva votación 48 horas después. En ella, el candidato propuesto necesita la mayoría simple. En caso de que se obtenga, el candidato será inquilino de la Moncloa. De no ser así, se empezaría el proceso de nuevo otra vez. Este procedimiento se puede repetir cuantas veces sea necesario, tiene un plazo de dos meses desde la primera sesión de investidura. Si no hay ningún candidato, se tienen que disolver cortes y convocar elecciones generales de nuevo.