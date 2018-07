La reunión de Rajoy y Pedro Sánchez será este viernes en el Congreso a las 17:00h

Esta vez, los primeros serán los últimos, y Sánchez cerrará la ronda de contactos con Rajoy el viernes por la tarde. Los socialistas presumen de iniciativa, tanto que Óscar López recuerda que "Sánchez se ha reunido con más gente en cuatro días que Rajoy en cuatro años".

No se ven las caras desde la tensa reunión en Moncloa, y ahora el escenario será el Congreso, aunque se discute por el lugar exacto, porque según explica Rafael Hernando: "No queremos en su despacho y ellos no quieren en el de Rajoy".

Sea donde sea, esta semana la agenda de Rajoy empieza a estar más ocupada, puesto que se verá con Rivera antes que con Sánchez, algo que sorprende a los socialistas. Mientras se avanza para la investidura, el presidente del Congreso también ha anunciado que la fecha se conocerá la semana que viene pero hasta ese día Sánchez piden a Sánchez que se decida.

Podemos también le recuerda que no se puede tener todo. "Si quiere un gobierno de coalición tiene que ser con Podemos, las confluencias e Izquierda Unida", ha vuelto a pedir Pablo Iglesias.

Y mientras se vetan unos a otros, han conseguido estar de acuerdo en algo, en bajar a Podemos del 'gallinero'. De esta manera, Podemos pasa de la cuarta fila a comerse algunos escaños del Partido Socialista.