El Partido Popular ha eliminado de las conclusiones de su convención al expresidente francés Nicolas Sarkozy, su invitado estrella, que el pasado jueves fue condenado por financiación ilegal.

Un día antes, el miércoles, Pablo Casado le puso como ejemplo de gestión pese a haber sido condenado por corrupción. Se pudo ver a ambos compartiendo momentos de complicidad.

Durante su intervención, Sarkozy fue claro con Casado: "Vas a ser presidente de España". "Jamás me he arrepentido. No hay un centímetro de mi cuerpo que tenga una cicatriz, pero si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer", aseguraba el exlíder francés.

El varapalo llegó a las pocas horas de esa intervención, cuando un tribunal de Francia declaró a Sarkozy culpable de financiación ilegal de su campaña electoral a la presidencia en 2012, condena que llegó cerca de seis meses después de ser sentenciado a tres años de prisión por los delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La jueza resaltó que "Sarkozy conocía el montante legal del tope de gasto", añadiendo que "fue advertido por escrito del riesgo de superarlo a través de dos notas", según informó el diario francés 'Le Monde'.