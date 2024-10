Aunque el PP intentó ganar tiempo, la ley que permitirá la excarcelación de varios presos de ETA superará, en menos de 24 horas, su trámite en el Senado. Esta ley ya fue aprobada en el Congreso por todos los grupos políticos, pero que ha llevado a la oposición a decir esta semana que no sabían lo que estaban votando y que han sido engañados.

Un discurso que no convence a Sumar, como ha explicado Íñigo Errejón, que ha recordado que los 'populares' sabían de esta reforma desde que la intentaron reformar "cuando el Ministerio de Justicia estaba en manos de Gallardón".

Errejón también ha aprovechado para dar un tirón de orejas a sus socios de Gobierno por, dice, no saber explicar la medida: "No se reduce la pena a nadie, se hace lo mismo que en otro países de Europa. Lo que se hace es que no cumples dos condenas por el mismo delito".

Tal ha sido el revuelo en el PP que Miguel Tellado, que protagonizó una bochornosa imagen al enseñar las imágenes de cargos socialistas asesinados por ETA, ha intentado borrar este momento eliminándolo de sus redes sociales.

Con los familiares divididos, la presidenta de la Asociación de Víctimas, María Araluce, llegó a interrumpir a Sánchez en los corrillos del Palacio Real. La votación de este lunes será testimonial y saldrá adelante sin el PP, aunque no cuente con la mayoría de la Cámara Alta.