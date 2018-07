IU reconoce que las negociaciones a cuatro no tienen sentido sin Podemos

GARZÓN RECHAZA EL ACUERDO "REGRESIVO" ENTRE PSOE Y CIUDADANOS

Alberto Garzón ha reconocido que las negociaciones a cuatro emprendidas junto al PSOE, Podemos y Compromís, no tienen sentido si no está el partido de Pablo Iglesias. "El PSOE parece haber elegido no ir con las clases populares", ha lamentado el diputado de IU, que cree que la ausencia de Podemos "desactiva el instrumento más útil para presionar al PSOE hacia la izquierda".