Rebajan la sanción al mosso que le dijo "la república no existe, idiota" a un independentista

Han pasado seis meses desde que se hizo viral el vídeo en el que un mosso d'esquadra espetaba a un manifestante diferentes acusaciones y la polémica frase "la república no existe, idiota".

En ese momento, Asuntos Internos le abrió un expediente para decidir si debería ser o no sancionado, presionado por grupos independentistas, pero ahora, según 'El Mundo', quiere dejar su castigo en una simple 'amonestación verbal' sin consecuencias disciplinarias.

El agente no ha querido hasta ahora aceptar ningún tipo de sanción, ya que considera que no actuó de manera irregular; su abogado defiende que la frase que dijo en la manifestación no puede considerarse una ofensa, sino un "dato objetivo", y acusa a la DAI de actuar de manera "arbitraria".

En las imágenes, que salieron a la luz en diciembre de 2018 tras las protestas por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, se puede ver al mosso en un cordón policial intercambiando frases con unos de los participantes del alboroto. Este dice: "Estamos construyendo la república", a lo que responde el agente: "Pues defiéndeme a mi y no a estos hijos de puta". El criticado momento llega cuando el manifestante le espeta: "Yo defiendo la república", y el policía exclama: "Qué república ni qué cojones. ¡La república no existe, idiota!".

Ahora el mosso y su abogado deben decidir si aceptan o no la sanción, que se mantiene solo en un simple reproche.