Ramon Espadaler está "disponible" para liderar Unió con "más pluralidad en los órganos del partido"

El secretario general de Unió, Ramon Espadaler, ha admitido que está "disponible" para liderar la formación, aunque ha precisado que su prioridad es preparar el próximo congreso nacional que debe renovar la dirección del partido de manera que haya "más pluralidad" en sus órganos.

En una entrevista en el programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio, Espadaler ha apuntado que todavía debe "calibrar" si se presenta a relevar a Josep Antoni Duran Lleida en la presidencia de Unió después de que éste anunciara que deja la política.

"Estoy disponible en el partido pero no es una cuestión personal sino de decisiones colectivas (...). Si se me requiere en un lugar, estaré en un lugar y, si no, en otro", ha aseverado Ramon Espadaler, cuya misión ahora es preparar el congreso nacional que el próximo mes de abril elegirá a la nueva dirección de Unió.

En ese sentido, el secretario general democristiano ha manifestado su "disposición a hacer equipo" y ha recordado que, hace unos años, Unió no tenía presidente, lo que en su opinión "era un método mucho más abierto".

"No digo volver a esa fórmula", ha precisado Ramon Espadaler, que, sin embargo, ha defendido la necesidad de que haya "más pluralidad en los órganos del partido", porque eso es algo que "enriquece" a Unió.

Según Ramon Espadaler, en su próximo congreso nacional Unió no solo debe dotarse de una dirección renovada sino también abordar la "reformulación del centro político catalanista" y una nueva estrategia política que ponga un mayor acento en el compromiso social de la formación.