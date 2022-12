Ahora más que nunca Cataluña mira 'la pela'. Sin acuerdo dice Artur Mas, no hay dinero. "Si no hubiese un acuerdo con Cataluña, Cataluña no tiene ninguna responsabilidad sobre la deuda pública española". Y no pagar, ha avisado, tendría consecuencias: "No pagar la deuda no beneficiaría a España; tampoco a Europa, la puede colapsar".

Mariano Rajoy ha respondido al órdago tirando de memoria: "¿Qué es eso de que la deuda no se va a pagar? Lo dijo Podemos y rectificó en 48 horas". Aunque la amenaza de impago no ha sido el único obstáculo del presidente.

Rajoy fue abucheado mientras paseaba con Albiol por las calles de Reus en un acto de campaña de las elecciones catalanas. En Girona ha suspendido un acto en una biblioteca, donde según el parte oficial, por falta de tiempo.

A donde sí que ha acudido ha sido a un encuentro con afiliados del partido, aunque no ha aclarado el lío de nacionalidades en que se metió. Al rescate ha salido García-Margallo insistiendo en que "sí perderían la nacionalidad española".

Por otro lado los independentistas han aprovechado para apuntarse el tanto. "Las amenazas de que los ciudadanos de Cataluña dejarán de ser de la Unión Europea se hunde con una pregunta de un periodista en una radio", ha dicho Artur Mas.

Otros también han querido hurgar en la herida. "Sorprende que el presidente del Gobierno no sepa cómo explicar las consecuencias jurídicas", explica Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos a la Generalitat.