Carta de Rajoy tras declararle 'non grato' en Pontevedra: "No pienso renunciar a mi ciudad. No quiero ser de otro lugar"

EVOCA A RECUERDOS DE SU JUVENTUD COMO CUANDO CONOCIÓ A SU MUJER

Mariano Rajoy asegura que seguirá volviendo a Pontevedra pese a declararle persona 'non grata' y que confía que pronto sea revocada. "No pienso renunciar a mi ciudad. No voy a renunciar ni a mis amigos ni a mis vivencias. No quiero ser de ningún otro lugar", asegura en una carta a los pontevedreses.