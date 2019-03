Rajoy, protagonista de la prensa internacional

Tras las palabras que ofreció Rajoy en la tan discutida comparecencia, las portadas de los periódicos más importantes en el ámbito internacional, han abierto hoy con las declaraciones del presidente del gobierno.

El periódico Le Monde de Francia destaca principalmente la promesa de hacer públicos los ingresos obtenidos por el propio Rajoy, mientras que el diario alemán Spiegel se centra en los principales escándalos de corrupción que están salpicando a España y el rechazo de las acusaciones por parte del presidente del gobierno.

Un país con una situación muy pareciada a la que vive nuestro país, Italia, habla de la seguridad de Mariano Rajoy en su comparecencia. Otros periódicos como Financial Times y New York Times prestan también mucha atención a los titulares que ofreció el presidente. El New York Times destaca además que si el escandalo hubiera estallado cuando se solicitó la ayuda bancaria, las consecuencias hubieran sido más severas.