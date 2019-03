Rajoy promete un reparto "ordenado" del déficit entre las Administraciones

Rajoy ha clausurado este sábado en Salamanca la XIX Interparlamentaria del Partido Popular, con un discurso en el que ha pasado de puntillas sobre la cuestión del déficit, que ha centrado en el debate político de los últimos días, sobre todo por la posición crítica de varios gobernantes autonómicos del PP que rechazan un reparto del objetivo autonómico "a la carta" y la posibilidad de un trato de favor para Cataluña.

Entre ellos está el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, que en el acto ha pedido ante el jefe del Ejecutivo un objetivo de déficit igual para todas las comunidades y ha criticado que Cataluña exija al Gobierno que levante la mano a la vez que impone su proyecto separatista. "No merece ninguna ventaja, ningún privilegio particular que anime a pensar a nadie que las amenazas de ruptura son rentables", ha afirmado, añadiendo que los desacuerdos entre barones del PP y el Gobierno sobre el techo de déficit no favorecen en nada.

Como era de esperar, Rajoy no ha dicho ni una palabra sobre Miguel Blesa, pero sí ha suscrito las palabras de Juan Vicente Herrera: "estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo y entendimiento entre todos", y ha intentado calmar las aguas dando garantías de una distribución ordenada del déficit entre autonomías: "haremos una distribución ordenada entre todas las administraciones: Administración Central, Autonómica y de la Seguridad Social".

El presidente del Gobierno se ha mostrado en contra de cualquier Pacto de Estado con la oposición, porque "lo que piden es una ruina". "Lo único que no podemos hacer, es hacer las políticas que nos han traído hasta aquí, porque nos han llevado al fracaso", y ha asegurado que con sus reformas el crecimiento y el empleo llegarán "poco a poco".