Rajoy llega tarde a todas sus citas

Por primera vez, el próximo jueves Rajoy se reunirá con los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) para abordar de forma oficial el llamado diálogo social. Hasta la fecha se había reunido por separado con sindicatos y patronal. Echan en cara al presidente que hasta la fecha no se ha dejado ayudar y ha emprendido políticas que lejos de sacar a España de la crisis y acabar con el paro, han ahondado más en él.

"Qué país es éste donde es noticia que Rajoy vea a los sindicatos"

Esperan que no les haya convocado para tener una foto de cara a la galería, y que de la reunión salgan algo más que buenos propósitos, hechos, acuerdos que aborden los problemas de frente, porque a los españoles se les está comenzando a acabar la paciencia.

Para la oposición, Rajoy llega tarde a reuniones como la del próximo día 16. Patxi López criticaba al Presidente del Gobierno asegurando "qué país es éste donde es noticia que Rajoy vea a los sindicatos, es noticia. Es que vio a los sindicatos la última vez porque los había visto Merkel. Ángela Merkel vio a los sindicatos de este país antes que Mariano Rajoy".

El del jueves será el primer encuentro oficial a tres bandas. Sobre la mesa muchos temas relevantes, pero destaca uno en entre todos: cómo frenar la sangría del paro.

Para Cándido Méndez "sí hay alternativa a lo que está haciendo el Gobierno y a lo que se está haciendo en Europa, vamos a llevar nuestras alternativas a favor del empleo, nos gustaría que el Gobierno, el presidente del Gobierno aprovechara esa segunda oportunidad".

"Se ha demostrado que la política basada en la austeridad ha fracasado"

Los agentes sociales lamentan que la reunión llegue tan tarde. Hace año y medio que Rajoy está en el poder, el paro supera ya los 6,2 millones y las previsiones no son nada halagüeñas.

Para Fernando Lezcano, Secretario de Comunicación y Organización de CCOO, "el presidente del Gobierno no puede pretender que los sindicatos avalemos la política que se ha estado llevando a cabo hasta el momento porque si algo se ha demostrado en esta vida fracasado es la política que se basa exclusivamente en la austeridad".

Acuden con voluntad de entendimiento, conscientes de que siempre hay que ceder en las pretensiones, pero también marcando unas líneas rojas.

Jesús Terciado, Presidente de Cepyme, añade que "en unos momentos de debilidad en las empresas, donde no hay consumo, no funcionan las ventas y donde tenemos problemas para cobrar y de financiación, más impuestos la verdad es que no estamos dispuestos a asumir".

Todos coinciden en que el encuentro no puede quedar en una simple foto. España necesita soluciones de inmedito, y cualquier acuerdo, por mínimo que sea, puede sentar las bases para un futuro pacto de estado.