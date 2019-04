Rajoy defiende la existencia de las diputaciones y critica a PSOE y Ciudadanos por querer eliminarlas

DEL MINISTRO SORIA NO HA HABLADO

Mariano Rajoy no se ha pronunciado sobre el ministro Soria, pero sí sobre las diputaciones provinciales. En un acto celebrado en Cuenca, el presidente del Gobierno en funciones ha defendido su existencia, y ha criticado a PSOE y Ciudadanos porque, dice, que no tienen ningún argumento para eliminarlas y ha asegurado que "tienen superávit y no tienen deuda" para luego preguntar "¿cuál es la razón para eliminarlas?".