El Gobierno revisará sus previsiones económicas tras el varapalo del FMI

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso y en su 'duelo' habitual con la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, la vicepresidenta ha asegurado que las previsiones que ha hecho el FMI sobre España han empeorado "mucho menos" que las de países como Francia, Italia o Reino Unido, lo que, a su juicio, se debe a que se "empieza a valorar que los españoles están haciendo muchos esfuerzos y tienen que seguir haciéndolos".

"Por eso este Gobierno no va a cambiar la política económica, no nos gusta la volatilidad de la política económica, como hacían otros gobiernos como el suyo", señaló Sáenz de Santamaría, que se felicitó de que no se hubieran cumplido las previsiones del PSOE, que auguraban más déficit y la solicitud del rescate por parte de España.

La vicepresidenta ha admitido que el Gobierno revisará el 26 de abril sus previsiones económicas en el plan de estabilidad que remitirá a Bruselas, de acuerdo con la "escenario de agravamiento de la recesión en toda la zona euro", pero afirmó que "lo más importante" son las próximas reformas que llevará a cabo el Ejecutivo.

En el debate matenido entre los líderes de los principales partidos, Rajoy ha aseverado que "la medicina que mató a la economía española fue la que aplicaron ustedes", en referencia al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy ha subrayado que ahora hay que hacer otro tipo de política económica y ha emplazado al día 26 de abril para conocer detalles del Plan Nacional de Reformas que el Gobierno va a enviar a Bruselas.

Sobre las previsiones económicas hechas públicas ayer por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para España, el presidente del Gobierno se ha asegurado que va trabajar para que no se cumplan. "Vamos a intentar superarlas", ha dicho.

Rajoy se ha limitado a pronunciar esa frase al ser preguntado por esas previsiones por los periodistas a su llegada al Congreso para participar en la sesión de control al Gobierno.

El FMI empeoró ayer las previsiones anteriores sobre la economía española al augurar que caerá un 1,6 por ciento en 2013 y el paro aumentará hasta el 27 por ciento.