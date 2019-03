Rajoy acusa a Rubalcaba de mentir sobre el caso Bárcenas

Primera sesión de control del curso y primer enfrentamiento con el caso Bárcenas de fondo. "Cospedal dijo ante el juez que usted pactó con Bárcenas un acuerdo de protección y ayuda", ha asegurado Alfredo Pérez Rubalcaba. Unas palabras a las que Rajoy le ha contestado afirmando que "miente", y pidiéndole que "no falte a la verdad y lea de nuevo la declaración".

Pero si vamos a esa declaración vemos que esto es lo que dijo Cospedal: "Yo he referido que a mí se me dijo que en esa reunión (...) se fijaron esas condiciones, en esa reunión a la que se ha hecho lugar donde yo no estaba presente. Acudieron el entonces presidente del partido, Mariano Rajoy, y Javier Arenas".

También Cayo Lara ha acusado a Rajoy de mentir a la Cámara. El coordinador federal de IU sólo ve una solución:que Rajoy reúna a los suyos y les traslade un mensaje: "Señores ya no aguanto más, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros: fin de la cita". Izquierda Unida le vuelve a pedir a Rajoy que vaya, pero de momento el presidente del Gobierno sólo se ha marchado del Congreso tras finalizar su intervención.

Los diputados han acudido al Congreso en un día con lluvia fuera y también dentro. Se equivocaban algunos cuando cerraban el paraguas al entrar en el hemiciclo. Era la imagen del día: agua a chorros bajo la tribuna de prensa y algunos escaños de la Izquierda Plural.

Metáfora de la que está cayendo, dicen los diputados, que hoy han tirado de ingenio y redes sociales. Algunos han colgado fotos de la tormenta que han vivido en el Congreso. Las filtraciones de agua obligaban a retrasar dos horas la sesión de control. Según la versión oficial, el problema ha sido causado por unos desagües antiguos que nada tiene que ver con las obras de remodelación de este verano. Anécdota o chapuza, la vuelta a la rutina en el Congreso ha sido mucho más accidentada de lo esperado