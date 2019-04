Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez: "No abuse, con que me diga que 'no' ya es suficiente, tranquilícese"

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha replicado al socialista Pedro Sánchez que ya ha "entendido todas las partes del no", por lo que no hace falta que "intente argumentarlo". De esa forma, en su repuesta al secretario general del PSOE durante el debate de investidura, Rajoy ha ninguneado las razones expuestas por Sánchez para explicar su voto en contra.

"Tenga la total y absoluta certeza de que ya he entendido todas las partes del no", ha dicho Rajoy tras pedir a Sánchez que "no abuse". "Con que me diga que no ya es suficiente, no hace falta argumentarlo", ha señalado.