Quién es Víctor Soriano, el abogado de Manos Limpias en el caso contra el fiscal general que trabaja para el PP en el Senado

Desde enero del año pasado Víctor Soriano es asesor en el Senado de Eva Ortiz, secretaria primera de la Cámara. Por ese trabajo, por asistir a esta senadora del PP, cobra casi 57.000 euros al año. Lo curioso es que este asesor público ejerce, al mismo tiempo, de abogado para el pseudosindicato ultra Manos Limpias en la causa contra el Fiscal General del Estado por la filtración del correo de la defensa de González Amador.

Un escándalo que el PSOE tilda de intolerable y por el que cargan contra el PP. Para el PSOE, "ahora queda todo claro": esto, dicen, explica por qué los 'populares' "se enfadan tanto cuando hablamos de la máquina del fango". El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado que "hoy por hoy la acusación popular es un congreso de organizaciones ultraderechistas".

"El PP está financiando y pagando el abogado de una organización ultraderechista que persigue políticos progresistas y a sus familias. Blanco y en botella", ha asegurado Bolaños este miércoles.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado que "se está generando un conflicto de intereses". "Tienen que dar explicaciones claras sobre si es que, desde la mesa del Senado, se está dirigiendo la causa contra el Fiscal General", ha indicado.

Al ser preguntados este miércoles por laSexta, los de Feijóo han intentado desvincularse del nombramiento. Su argumento es que Víctor Soriano no es asesor del Grupo Parlamentario Popular, que su senadora, Eva Ortiz, lo fichó de manera autónoma, como secretaria de la cámara. "No es un asesor del PP, no es un asesor del grupo parlamentario. Es un asistente de un miembro de la Mesa", ha esgrimido el Portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.