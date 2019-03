¿Quién es el hombre que ha asaltado la sede nacional del PP en Madrid?

Su padre, Juan Pedro, fue alcalde de Bronchales del 2003 al 2007 por el PSOE, ha explicado el regidor de este municipio, Francisco Nacher, de Chunta Aragonesista. El detenido, de 37 años, "no tenía ningún vinculo con la política, y aunque la gente está descontenta en general con la situación económica, independientemente del partido que gobierne, no entiendo qué ha pasado", ha afirmado el alcalde del pueblo, que tiene un año menos que el detenido, y que lo ve con frecuencia por la localidad.

"Vivimos en un pueblo pequeño, de algo más de 400 habitantes" ha dicho el alcalde para agregar que, aunque apenas sale, "sí lo conocía". El regidor ha agregado además, que reside cerca de él y que lo único que puede decir es que "es un chico absolutamente normal".

Los vecinos del pueblo están consternados por lo que ha ocurrido y no se explica que le pudo pasar. Sus padres son trabajadores, los dos tenían empleo y no aparentan problemas económicos. Hace cuatro años el detenido trabajaba en una fábrica de madera en Cella, otro pueblo de Teruel, y que el alcalde tenga constancia no tenía empresa alguna, a menos que la haya montado "hace pocos días", afirma.

"Esto es una locura", afirma el alcalde que asegura tener "todos los teléfonos bloqueados", ante la expectación que ha despertado este suceso. El hombre ha sido detenido en Madrid por empotrar un coche con dos bombonas de gas contra la sede del PP. Ha declarado a la Policía que "lo ha perdido todo" y ha sido trasladado a dependencias policiales.