¿Quién es Alberto Rodríguez, el diputado con rastas de Podemos?

"Currela, canario y orgulloso de serlo", así se define el número uno de Podemos por Tenerife, Alberto Rodríguez, el único diputado con rastas del Congreso que ha saltado a la fama en todo el país precisamente por eso, por llevar rastas.

Las reacciones por la Sesión Constitutiva del Congreso han levantado mucha polémica, sobre todo después de que la diputada del Partido Popular, Celia Villalobos, haya dicho que le da igual que lleven rastas, "pero que las lleven limpias para no pegarme piojos". Cabe recordar que sólo hay un diputado con rastas en todo el Congreso.

Alberto Rodríguez ha tenido problemas con la Justicia, ya que ha estado detenido por agresiones a la Policía durante varias revueltas producidas tras protestas estudiantiles.

No obstante, días antes de tomar posesión de su escaño, el número uno de Podemos por Tenerife, publicó en su red social facebook: "No me avergüenzo de haber luchado, de haber defendido los derechos de todos y todas y de haber acabado detenido por ello. No sólo no me avergüenzo sino que lo volvería a repetir. Voy al Congreso, entre otras cosas, para intentar evitar que nadie más en este país tenga que pasar por ello".