¿Qué condiciones de las planteadas por Ciudadanos dificultan el 'sí' definitivo del PP?

La lista de condiciones que Albert Rivera ha propuesto al PP para sentarse a negociar ha dado mucho que hablar estos días. Especialmente, porque los populares se muestran reacios a dar el 'sí, quiero' a todos los puntos que plantea la formación naranja. Pero, ¿cuáles son?

En primer lugar, el plan de apartar a imputados. En este punto todas las miradas giran hacia Rita Barberá pidiendo la fiscalía su imputación. "No se puede condenar a una imputación", asegura la ex alcaldesa de Valencia, pero Ciudadanos ve más razonable no esperar al banquillo.

"Ningún imputado por corrupción debería estar tomando decisiones en un partido que va a gobernar España", comenta Fernando de Páramo. El resto le recuerdan que están acordando precisamente con un partido imputado. "Allá el señor Rivera y como justifica su cambio de posición, allá él, que se haga mayorcito", dice el socialista Óscar López.

El fin de los aforamientos es la segunda condición. Una propuesta ya rechazada hace cinco meses por el PP en el Senado. "El fuero no es un privilegio, señorías, porque no es renunciable", asegura María Rosa Vindel, senadora del PP.

La tercera condición de Ciudadanos es elaborar una nueva ley electoral, su una demanda estrella. "Que todas las personas contemos por igual en España", comenta Begoña Villacís. Y ya ha conseguido introducirla en sus pactos con el PP a nivel autonómico. "Establecer circunscripciones y listas abiertas" dice la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Es una medida que también pregona Podemos, pero discrepa del compañero de viaje. "Dijo que venía a regenerar la democracia, resulta que ofrece ahora su apoyo y sus votos al partido más corrupto de la historia de la democracia", discrepa la Secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa.

Acabar con los indultos es la cuarta medida. Este Gobierno, ahora en funciones, concedió en solo dos años siete indultos a cargos públicos condenados por corrupción. "Este es el Gobierno que menos indultos ha dado de la democracia española", aseguraba el ex Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La quinta medida limita a solo dos mandatos al presidente de gobierno. Si Rajoy accede: "Le he pedido unos días para analizar en profundidad el documento", asegura el Presidente de Gobierno, sabe que tendría que abandonar la Moncloa en al menos cuatro años.

La última condición pretende crear una comisión del Caso Bárcenas. El PSOE se ha adelantado al respecto: "No puede depender en ningún caso del sí de Rajoy a Rivera" asegura el socialista Antonio Hernando. "A mí me parece una vergüenza y una frivolidad" comenta el diputado sicualista Rubén Moreno.

Rivera avisa que no se sentara en una mesa con el PP si Rajoy no pone fecha a la investidura.